Diese Videos sollen Assads geheime Schutzräume zeigen.

Nach dem Sturz des syrischen Gewaltherrschers sind die Rebellen in seinen Palast in Damaskus vorgedrungen. Sie filmten die prunkvolle Einrichtung und seinen Luxus-Fuhrpark.

Nun tauchen neue Aufnahmen von einem Tunnelnetz auf, das sich unter dem Anwesen befinden soll.

Dieser Gang führt offenbar zu einer Bunkeranlage mit mehreren Aufenthaltsräumen und zahlreichen Schlafplätzen.

Oppositionelle der freien syrischen Armee (FSA) hatten zuvor Videos eines anderen Tunnelsystems samt Bunkern veröffentlicht. Dieses soll sich unter der Villa von Assads Bruder Mahir befinden.

Zu sehen sind großzügig gestaltete Wohnräume, ein Büro sowie ein riesiges Ankleidezimmer.



Mahir al-Assad leitete eine Abteilung in der syrischen Armee und diente während des Regimes als Generalmajor.

Baschar al-Assad und seine Familie sind nach der Machtübernahme der Rebellen nach Moskau geflohen.