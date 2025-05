Menschen in einem Zeltlager in Gaza-Stadt: "Sie mussten monatelang unter katastrophalen Bedingungen ausharren". (Quelle: Mahmoud Issa)

Mit Hilfe des Auswärtigen Amtes haben weitere zwölf Deutsche und ihre engen Familienangehörigen aus dem Gazastreifen ausreisen können. Das bestätigte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Die Ausreise sei in enger Abstimmung mit den israelischen Behörden erfolgt, hieß es.

"Sie mussten monatelang unter katastrophalen Bedingungen ausharren, zum Teil ohne ausreichende Nahrungsmittel und Trinkwasser sowie ohne funktionierende medizinische Versorgung", teilte die Sprecherin weiter mit. Die Bundesregierung sei erleichtert, dass sie alle nun in Sicherheit seien.

Unter den insgesamt zwölf Personen seien sechs minderjährige Kinder, hieß es weiter. Alle nicht-deutschen Familienangehörigen hätten in enger Abstimmung mit dem Bundesinnenministerium Sicherheitsprüfungen sowie das Visumverfahren mit all seinen Sicherheitsprüfschritten durchlaufen. Nach Ankunft der Personen in Deutschland würden sie erneut von der Bundespolizei kontrolliert.