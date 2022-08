Antisemitismusskandal im Kanzleramt: Das fatale Schweigen von Olaf Scholz

Wer es in der Spitzenpolitik weit bringen will, muss vor allem eines können: sich im Griff haben. Die Geschichte ist voll mit Fällen, in denen Politiker an einer unbeherrschten Geste, einer Äußerung gescheitert sind. Zwei Beispiele aus Deutschland: 2021 versetzte Unions-Spitzenkandidat Armin Laschet mit einem unbedachten Lachen im Gebiet der Flutkatastrophe seiner Kanzlerkandidatur den Todesstoß. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne), die ebenfalls wegen ihres Verhaltens während der Flutkatastrophe in der Kritik stand, gab sich mit einem emotionalen Presseauftritt den Rest.