Weitere Proteste Hier wird am Wochenende gegen Rechtsextremismus demonstriert Von t-online 02.02.2024 - 12:46 Uhr Lesedauer: 1 Min. Demonstration gegen rechts: In zahlreichen deutschen Orten wollen am Wochenende wieder Menschen auf die Stra├čen gehen.

Die Welle an Protesten gegen Rechtsextremismus rollt in Deutschland weiter. Auch an diesem Wochenende sind an vielen Orten Demonstrationen angemeldet.

Deutschlandweit sind am kommenden Wochenende erneut viele Demonstrationen gegen Rechtsextremismus angemeldet. Die Webseite demokrateam.org listet alleine f├╝r den Freitag mehr als 30 Demonstrationen auf. Bereits heute sind unter anderem Veranstaltungen in Kiel, Ludwigsburg, Oldenburg oder Wolfsburg angemeldet, aber auch in vielen kleineren Orten.

Am Samstag sind dann mehr als 100 Demonstrationen in Deutschland angek├╝ndigt. Im Berliner Regierungsviertel werden unter anderem mehr als 100.000 Leute erwartet. Mehr dazu lesen Sie hier. Auch unter anderem in Hannover, Mainz, Dresden und auf R├╝gen sind Demonstrationen geplant.