Aktualisiert am 26.03.2024 - 12:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Diese Fragen sollen in den Einbürgerungstest

Künftig sollen im Einbürgerungstest auch Fragen zum Holocaust, zum Existenzrecht Israels sowie zum jüdischen Leben in Deutschland vorkommen. Das plant Bundesinnenministerin Nancy Faeser einem Bericht des "Spiegel" zufolge.

Neue Frage: Wie wird Holocaustleugnung bestraft?

Faeser sagte dem Magazin, wer Deutsche oder Deutscher werden wolle, müsse wissen, "was das bedeutet und sich zu dieser Verantwortung Deutschlands bekennen". Dieses Bekenntnis müsse "klar und glaubhaft" sein. Deshalb werde nun nach dem Gesetz zum Staatsbürgerschaftsrecht auch der Einbürgerungstest verändert. Eine Verordnung dafür will Faeser "in Kürze" ändern.