Das Wort "Rasse" im Grundgesetz ist höchst umstritten. Aber wieso steht es eigentlich in dem deutschen Verfassungsdokument?

"Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden", heißt es in Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes. Erst kürzlich löste diese Passage hitzige Diskussionen aus, da einige argumentierten, das Wort "Rasse" sei nicht mehr zeitgemäß. Auch die regierende Ampelkoalition diskutierte über eine Änderung. Am Ende folgte sie den Bedenken des Zentralrats der Juden in Deutschland und verzichtete auf ein Vorantreiben der Änderung.