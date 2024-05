Der Polizist schwebt in Lebensgefahr und auch der Angreifer wurde verletzt. Wie es den weiteren Beteiligten geht, ist noch nicht bekannt. Mehr dazu lesen Sie hier. Es dürfte einer der schwersten Messerangriffe in Deutschland in den vergangenen Monaten gewesen sein – und könnte zu einem Politikum werden. Nach Polizeiangaben ist die Zahl der Gewalttaten mit Messern in den vergangenen Jahren gestiegen. Was darüber bekannt ist: