Die Polizei in Köln soll daraufhin die Bewerbung des Mannes abgelehnt haben. Zuvor soll der Mann sich auch vergeblich für Jobs bei dem Musikfestival "Rock am Ring" und dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring beworben haben. Zudem soll er ein Flugticket für eine Reise vom Flughafen Köln/Bonn nach Istanbul gebucht haben. Eine Rückreise hatte er dabei nicht geplant.

Festnahme am Flughafen

Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe soll daraufhin eine Ermittlung gegen den 23-Jährigen eingeleitet haben: Ihm wird die Unterstützung von ISPK, einem Ableger der islamistischen Terrorgruppe IS, vorgeworfen. Die Terrorgruppe hatte in der Vergangenheit bereits einen Anschlag auf eine Konzerthalle in der Nähe von Moskau durchgeführt und erfolglos weitere Anschläge in Wien und Köln geplant. Mehr zu der Terrororganisation lesen Sie hier.