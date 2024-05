Islamisten drohen, Fußballstadien während der Europameisterschaft anzugreifen – und nennen drei konkrete Ziele in Deutschland. Die Gruppe ist nicht unbekannt.

Sie rufen ihre Anhänger zu Anschlägen auf Fußballstadien auf: Ein IS-Ableger droht ganz konkret mit Attacken in Berlin, Dortmund und München. Erschienen ist der Aufruf im IS-Propagandamagazin "Stimme von Khorasan". Zuerst hatte die "Welt" darüber berichtet.

Dahinter steht die Gruppe "Islamischer Staat Provinz Khorasan", abgekürzt ISPK oder ISIS-K. Sie gelangte erst kürzlich weltweit in die Schlagzeilen, als sie im März 2024 einen Anschlag auf eine Konzerthalle in der russischen Hauptstadt Moskau verübte, bei dem 144 Menschen starben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Diese Gruppe ist auch hierzulande nicht unbekannt: Bereits im Winter gab es konkrete Anschlagsdrohungen gegen deutsche Städte. So hatte die Terrorzelle offenbar geplant, an Weihnachten 2023 unter anderem den Kölner Dom zu attackieren (mehr dazu lesen Sie hier).

Der aktivste Ableger des "Islamischen Staats"

Der ISPK ist laut dem Extremismusexperten Peter Neumann der momentan aktivste IS-Ableger. Als die Anschlagspläne gegen den Kölner Dom bekannt wurden, schrieb Neumann: "ISPK ist vermutlich der einzige IS-Ableger, der aktuell fähig wäre, im Westen einen großen, koordinierten Anschlag durchzuführen." Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte in der Vergangenheit, von der Gruppe gehe derzeit die größte islamistische Bedrohung in Deutschland aus.

Der sogenannte Islamische Staat hatte seine aktivste Phase um 2014 herum in Syrien und dem Irak. Dort eroberte die Terrorgruppe damals Gebiete mit dem Ziel, ein Kalifat zu errichten. Für ihren Kampf rekrutierte sie auch Kämpfer in Europa, vor allem junge Menschen zogen in vom IS kontrollierte Gebiete. In den Jahren darauf war die Terrororganisation mehr und mehr zurückgedrängt worden.

Viele Kämpfer wichen in andere Regionen aus, etwa in afrikanische Staaten oder wie im Falle des ISPK in Länder in Zentralasien. Khorasan ist der Name einer historischen Region, deren Gebiet in den heutigen Staaten Afghanistan, Iran, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan liegt. Aus dieser Region rekrutieren sie ihre Kämpfer. Im ISPK finden sich zudem viele frühere Taliban-Kämpfer, die eine noch extremere Form des Islamismus befürworten als die Mullahs, die Kabul beherrschen.

Der ISPK ist vor allem in Afghanistan aktiv und kämpft dort gegen die Taliban um die Vorherrschaft. Laut Neumann nur mit wenig Erfolg: Die Organisation "kontrolliert nur wenige Dörfer und die Zahl der Anschläge wird immer geringer".

Gruppe denkt zunehmend globaler

Daraus zieht die Gruppe auch ihre Motivation. Ihr gehe es nicht nur um die Ideologie, "sondern auch – und vor allem – um die Vorherrschaft im dschihadistischen Lager", so Neumann im Dezember. Die Denkfabrik Washington Institute for Near East Policy analysierte außerdem, dass die Vereinigung zunehmend globaler denkt – wohl auch, weil sie seit der Machtübernahme der Taliban 2021 in Afghanistan immer schwächer wurde. Dabei verfolge der ISPK eine zweigleisige Strategie.

Zum einen setzte die Gruppe auf eine ausgefeilte Propaganda. Sie betreibt laut dem Washington Institute Medien in vielen Sprachen: Arabisch, Englisch, Farsi, Paschtu, Tadschikisch, Urdu und Usbekisch. Damit zielt sie sowohl auf die umliegenden Staaten wie Indien und Pakistan als auch auf "Schwergewichtler des Nahen Ostens" wie Israel und Saudi-Arabien. Ihre Propaganda richte zudem ihren Fokus auf ein Publikum in Europa, Russland, China und den USA.

ISPK "seit zwei Jahren auf Russland fixiert"

Die Gruppe setzt darüber hinaus auf Terrorattacken außerhalb Afghanistans. Wie das Washington Institute ermittelte, nahm nach der Taliban-Machtübernahme die Zahl der Anschläge der Gruppe außerhalb von Afghanistan zu, etwa in Pakistan. Die Terrormiliz ist demnach zudem verantwortlich für Raketenangriffe auf Tadschikistan und Usbekistan. Auch Ziele auf den Malediven und im Iran soll sie angegriffen haben.