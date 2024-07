"Zum Zeitpunkt des Erscheinens", so der Verlag, "lieferte das Buch einen wertvollen Beitrag zum Verständnis des Auseinanderdriftens der US-Gesellschaft." Vance habe damals eine authentische Darstellung vom Aufwachsen in der verarmten weißen Arbeiterklasse geboten und sich von Donald Trump distanziert.

Anderer Verlag übernimmt

Wie der "Spiegel" weiter berichtet, kündigte der Verlag YES Publishing an, am 15. August eine Neuauflage der "Hillbilly-Elegie" herauszugeben. "Wir haben das Buch ganz kurzfristig bei der Agentur in Amerika eingekauft, als wir erfahren haben, dass Ullstein die Rechte nicht verlängert hat", sagte Oliver Kuhn, Mitgründer des Verlags. Angesichts der derzeitigen Nachfrage nach der englischen Ausgabe gehe er davon aus, dass auch die deutsche Übersetzung ein Bestseller werde.