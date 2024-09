In Baden-Württemberg ermitteln Staatsanwaltschaft und Zollfahndung gegen ein Ehepaar, das russische Fernsehsender im Internet übertragen und von Kunden Geld für ihr Streaming-Angebot verlangt haben soll. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, rückten die Beamten am Donnerstag zur Hausdurchsuchung bei dem Paar an.