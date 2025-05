Polizisten an der Humboldt-Universität in Berlin: Unbekannte haben dort Plakate des Deutsch-Israeli Yaron Lischinsky aufgehängt, der am Mittwoch mit seiner Verlobten in Washington erschossen wurde. (Quelle: Sven Kaeuler/dpa)

Ein Plakat in Berlin-Mitte zeigt den Deutsch-Israeli Yaron Lischinsky, der in Washington erschossen wurde. Über seinem Gesicht ist ein rotes Hamas-Dreieck zu sehen. Der Staatsschutz ermittelt.

Der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamts ermittelt wegen eines Plakats, das den am Mittwoch in Washington erschossenen Deutsch-Israeli Yaron Lischinsky zeigt. Es geht dabei um den Verdacht der Billigung von Straftaten und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Die Polizei hatte am Freitag entsprechende Hinweise auf zwei Plakate in der Nähe der Humboldt-Universität in Berlin-Mitte bekommen, nachdem Aufnahmen davon in sozialen Medien zu sehen waren. Eines der Plakate stellte sie in der Planckstraße sicher. Ein anderes, das in der Geschwister-Scholl-Straße gemeldet worden war, ließ sich allerdings nicht auffinden.