Polizeieinsatz

AfD-Schiff trifft auf "Seebrücke"-Demo: Gläser fliegen

Oben Demonstranten für die Rettung von Menschen aus dem Mittelmeer, unten ein Schiff mit AfD-Anhängern um Armin Paul Hampel: In Berlin gab es da am Mittwochabend Ärger.

Die Polizei Berlin hat am Mittwochabend wegen Auseinandersetzungen zwischen einer Gruppe von AfD-Unterstützern und Anhängern der Initiative "Seebrücke" einschreiten müssen. Es wurden Anzeigen erstattet, weil Gegenstände geflogen sein sollen, bestätigte ein Polizeisprecher. Genauere Angaben konnte er zunächst nicht machen.

Gegen 19.30 Uhr war ein Restaurantschiff mit Touristen und einer Besuchergruppe des früheren niedersächsischen AfD-Vorsitzenden Armin Paul Hampel unter der Oberbaumbrücke hindurch gefahren – und damit unter einer Demonstration für Seenotretter und gegen die EU-Flüchtlingspolitik: Auf der Brücke hatten sich Menschen in Rettungswesten zu einer Blockade und einer anschließenden Demonstration "Nichts ist in Ordnung: Ein Hafen ist nicht genug" verabredet.







Von welcher Seite dann Provokationen ausgingen, konnte die Polizei am Mittwochabend zunächst nicht sagen. Ein Foto zeigt, dass den Demonstranten vom Schiff Mittelfinger gezeigt wurden. Es gab Beschuldigungen, von beiden Seiten seien Gegenstände geworfen worden. Zeugen zufolge wurden vom Schiff Biergläser auf die Brücke geschleudert.



Eine "Initiativgruppe" der AfD aus Wilhelmshafen schreibt dagegen auf Facebook, "Linksautonome" hätten Flaschen und Steine "gezielt auf unser Schiff [geworfen], ohne jegliche Rücksicht darauf, Passagiere schwer zu verletzen." Die Polizei konnte das zunächst nicht bestätigen. Scherben eines Glases sind auf einem Foto zu sehen, Steine nicht.

A. P. Hampel von der AFD gibt an bei der Oberbaumbrücke von Passanten beworfen worden zu sein. Der Schiffsführer erstattet Anzeige gegen AFD Mitglieder, da diese Gläser auf Passanten und @_Seebruecke_ Ḱundgebung geworfen haben sollen. #xberg #AFD #Seebrücke #Hampel @MSberlin2 pic.twitter.com/tEyPNXsAdb — Bosse Kpunkt (@BosseKpunkt) August 15, 2018

Ein per Twitter verbreitetes Foto zeigt sieben Polizisten am Anleger mit Personal des Schiffs. In dem Tweet hieß es auch, der Schiffsführer habe Mitglieder der AfD-Gruppe angezeigt. Die Reederei war am Abend nicht mehr zu erreichen. Hampel ist am Rande des Fotos mit senfgelber Krawatte und Jacket über den Schultern zu sehen. Eine Mitarbeiterin seines Büros konnte am Mittwochabend zu dem Hergang keine Angaben machen. Laut Polizei gab es keine Verletzten.

Aktuell ist eine Besuchergruppe aus Hampels Wahlkreis in Berlin. Auf dem Programm stand neben der Spreerundfahrt und Besuchen in Ministerien auch die russische Botschaft.