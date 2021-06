Fünftes Jahr in Folge

Zuwanderung nach Deutschland geht 2020 stark zurück

29.06.2021, 09:50 Uhr | AFP

Im vergangenen Jahr sind weniger Menschen aus dem Ausland nach Deutschland gezogen – und umgekehrt. Experten führen dies auf einen konkreten Grund zurück.

Die Netto-Zuwanderung nach Deutschland ist 2020 im fünften Jahr in Folge zurückgegangen. Im Jahresverlauf wanderten rund 220.000 Menschen mehr nach Deutschland zu als von hier fortzogen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.



Im Vergleich zum Vorjahr war dies ein deutlicher Rückgang: 2019 waren noch 327.000 Menschen mehr nach Deutschland zu- als aus Deutschland fortgezogen. Die Statistiker führen den starken Rückgang vor allem auf die Corona-Pandemie und die von ihr verursachten Einschränkungen der Reisefreiheit zurück.

Auch innerhalb Deutschlands gab es im Coronajahr 2020 weniger Wanderungsbewegungen. Es wurden 1,032 Millionen Umzüge über die Bundeslandgrenzen registriert, dies waren 66.000 oder sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Brandenburg profitierte mit einem Saldo von plus 19.000 Menschen am meisten von innerdeutschen Wanderungen, gefolgt von Schleswig-Holstein (plus 11.000) und Mecklenburg-Vorpommern (plus 9000). Die meisten Einwohner verloren Berlin mit 19.000 und Baden-Württemberg mit 14.000 Menschen.

Starker Rückgang an registrierten Wanderungen über die Grenzen

Der starke Rückgang der internationalen Migrationsbewegungen im Jahr 2020 spiegelt sich auch in absoluten Zahlen wider: Im Jahr 2020 gab es rund 1,187 Millionen Zuzüge und 966.000 Fortzüge über die Grenzen Deutschlands. Damit waren im Jahr 2020 rund 24 Prozent weniger Menschen zu- und 22 Prozent weniger Menschen fortgezogen als im Vorjahr 2019.

Dieser starke Rückgang an registrierten Wanderungen über die Grenzen Deutschlands fällt dem Bundesamt zufolge überwiegend in den Zeitraum von März bis Dezember 2020, in dem weltweit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie existierten. Restriktionen bei den Reisemöglichkeiten und wirtschaftliche Gründe, die eine geplante Zu- oder Abwanderung verhindert oder verschoben haben, könnten einen Effekt auf die Gesamtzahl der registrierten Zu- und Fortzüge gehabt haben, erklärten die Statistiker.

Die meisten Zuwanderer kamen auch 2020 aus einem anderen europäischen Land. Aus außereuropäischen Ländern wanderten 2020 insgesamt 173.000 Menschen zu – nach 214.000 im Vorjahr. Weniger Zuzüge als im Vorjahr gab es unter den EU-Bürgern vor allem bei Menschen mit rumänischer und polnischer Staatsangehörigkeit (minus 47.000 beziehungsweise minus 27.000 Menschen gegenüber 2019).