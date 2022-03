MEINUNGZeitumstellung unbeliebt

"Der größte Unfug aller Zeiten!"

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht: Die Sommerzeit wird eingestellt. t-online-Leser bewerten das Konstrukt Zeitumstellung und verraten, welche Zeitform sie bevorzugen.

Werden die Zeiger nun eine Stunde vor oder zurückgedreht? Diese Frage stellen sich Millionen von Menschen seit Anfang der 1980er Jahre zweimal im Jahr. Am Sonntag ist es wieder so weit: In den frühen Morgenstunden müssen die Uhren umgestellt werden, sofern sie das nicht von allein tun.

Diesmal wird uns eine Stunde "geklaut", wie es im Volksmund heißt – also von 2 auf 3 Uhr vorgestellt. So geschieht es jeden letzten Sonntag im März eines Jahres. Es gilt nun die Sommerzeit. Ende Oktober muss dann wieder auf Normalzeit, auch Winterzeit genannt, umgestellt werden.

Fast drei Viertel der Bevölkerung sind für die Abschaffung der seit über vier Jahrzehnten bestehenden Regelung, wie eine repräsentative Umfrage ergab. Ein Viertel befürwortet hingegen das halbjährliche Prozedere. t-online-Leser verraten, wie sie zur Zeitumstellung stehen.

t-online-Leser Norbert Maletz schreibt: "Sinn und Zweck der Zeitumstellung war es, Energie zu sparen. Es wird später dunkel, also schalten die Leute später ihr Licht ein. So dachte man in den Siebzigern. Mittlerweile weiß man, dass die Zeitumstellung keinerlei Effekt in diese Richtung hat. Aber nicht mal bei so einem simplen Thema schafft es die EU, eine Lösung zu finden", beklagt er.

"Seit über 40 Jahren gibt es die Zeitumstellung. Ich würde es so lassen", meint t-online-Leser Stephan Feldmann. "Jeder sollte vielleicht einmal darüber nachdenken, was es für die einzelnen Länder bedeuten würde, nur eine europaweite Sommer- oder Normalzeit zu haben. Da empfinde ich die jetzige Regelung als einen guten Kompromiss."

"Am liebsten hätte ich die Sommerzeit als Dauerzustand", äußert t-online-Leserin Karin Weidenheimer. "Dann wäre es im Winter zwar morgens länger dunkel, dafür aber nachmittags noch Tageslicht. Gar nicht möchte ich die bisherige Normalzeit als Dauerzustand. Die frühe Dunkelheit am Nachmittag ist wie ein dunkles Tuch, das alles unter sich begräbt."

t-online-Leser Armin Schürzenhofecker ist anderer Meinung: "Kein Mensch braucht die Sommerzeit. Und nachweislich hat sie bis heute nicht das erfüllt, weshalb sie mal eingeführt wurde. Lasst einfach die Zeit so wie sie ist, bei der Normalzeit."

"Die reguläre Zeit ist das, woran der menschliche und tierische Körper sich richtet. Die innere Uhr kommt durcheinander bei der Umstellung. Das Zeitgefühl geht verloren. Es gibt wohl Menschen, denen das nichts ausmacht, aber mir fällt die Umstellung immer sehr schwer", verrät t-online-Leserin Christine Knodt-Haas.

Ginge es nach t-online-Leserin Petra Schüler, fiele ihr die Entscheidung nicht schwer: "Ich finde Sommerzeit gut, Winterzeit müsste gar nicht sein. Als Berufstätige bin ich froh über jede Stunde Helligkeit mehr am Abend.



Die meisten meiner Bekannten sind auch für die Sommerzeit. Jeder gesunde Mensch kann das schon verkraften. Bei Urlaubsreisen stört sich ja auch keiner an Zeitverschiebungen. Es ist alles eine Frage der inneren Einstellung", glaubt sie.

"Die 'Winterzeit', also die Mitteleuropäische Zeit, ist die korrekte Zeit", weiß t-online-Leserin Frauke Aretz. "Die Sommerzeit wurde damals künstlich geschaffen, daher also bitte einfach die Sommerzeit wieder abschaffen! Ich bin so alt, ich kenne es noch ohne Sommerzeit – und uns hat nichts gefehlt!"

Gänzlich anders sieht das t-online-Leserin Karin Kaspar: "Also ich mag die Sommerzeit. Da haben Leute, die nachmittags länger arbeiten müssen, auch noch etwas vom Tag. Meine drei Kinder sind mit der Sommerzeit groß geworden und haben keinen Schaden genommen."

"Ich fände die dauerhafte Umstellung auf Sommerzeit nicht so toll, denn im Winter wäre es dann erst viel zu spät hell", lässt uns t-online-Leser Leopold Breuer wissen. "Es ist für mich entscheidend, dass ich auf Arbeit voll konzentriert sein kann und nicht, ob ich in der Freizeit Helligkeit habe."

"Die Aussage, dass der Mensch mehrere Tage braucht, bis er sich an die eine Stunde Zeitunterschied gewöhnt hat, ist Quatsch", behauptet t-online-Leser Werner Huß. "Jeder, der einmal über mehrere Zeitzonen hinweg verreist ist, weiß, dass der Mensch den Zeitunterschied von circa einer Stunde pro Tag verarbeitet. Daraus folgt, dass die Zeitumstellung zur Sommerzeit oder wieder zurück nach einem Tag 'verdaut' ist."

t-online-Leser Pedro Hans Peter Fricke hält gar nichts davon, die Uhren zweimal im Jahr umzustellen: "Früher ging man mit den Hühnern schlafen und stand auf, wenn der Hahn krähte." Er meint kurz und bündig: "Die Zeitumstellung ist der größte Unfug aller Zeiten!"