Deutsche Horrorfamilien landen in Polen auf schwarzen Listen

"Achtung Minen!" Das Bild am Kopf einer Facebook-Gruppe, in der sich Polinnen vor deutschen Haushalten warnen. (Quelle: Screenshot)

Doch Dutzende Geschichten von Fällen, in denen es anders ist, lassen sich auf den polnischsprachigen Seiten lesen. Nachnamen der Personen sind in den öffentlichen Foren überwiegend abgekürzt, manchmal gibt es Verweise zu geschlossenen Facebook-Gruppen. Dort sind dann auch volle Namen oder Straße und Hausnummer zu lesen. In einem dieser Foren werden Beiträge nach einem Jahr wieder gelöscht. Gerade war einer darunter, in dem ständige sexuelle Belästigung geschildert wurde.

Nach Recherche ist Zugriff aus Deutschland gesperrt

Wer in den geschlossenen Gruppen Mitglied werden will, muss Fragen beantworten. Der t-online-Reporter hat Anonymität zugesichert und zum Teil Zutritt bekommen. Die Beitrittsanfrage in einer anderen Gruppe wurde abgelehnt und kurz danach schien die dazugehörige öffentliche Website nicht mehr erreichbar. Die Auflösung: Sie ist für Besucher mit einer IP-Adresse in Polen noch abrufbar.

Betreibern und Nutzern ist bewusst, dass die Online-Pranger problematisch sind. Es schreckt aber mehr, Schikanen erleben zu müssen, Quälerei und sklavenartige Unterbringung – deshalb gibt es die gegenseitigen Warnungen. Eine Polin, die gerade erst eine Warnung veröffentlicht hat, sagte t-online, dass sie es gut finde, "wenn Deutsche wissen, dass es solche Listen gibt und sie darauf landen können".

So wie die Schwiegertochter von Franz Peter N. aus dem niedersächsischen Dorf. Für diese Frau sei es "kriminell, dass eine Betreuerin Pause machen will", schildert die frühere Pflegerin: "'Gnädig' hat sie erlaubt, dass ich abends aus dem Haus kann, ich konnte aber nicht zum Arzt gehen." Das Zimmer für die Betreuerin sei "in skandalösem Zustand, es gibt kein Bett, nur eine Matratze auf einem schmutzigen Boden, der im ganzen Haus mit unbekannten Dingen befleckt ist".

Polnisch sprechen verboten

Der Sohn von Franz Peter N. stimme den Schilderungen zufolge regelmäßig in T-Shirts mit eindeutigem Aufdruck ausländerfeindliche Töne vor der Polin an. Das ist besonders absurd, weil sich fast nur Osteuropäerinnen für die 24-Stunden-Pflege in Haushalten finden. Geschätzt 700.000 sind es im Verlauf eines Jahres.

Eine Frau berichtet, bei einer Familie im Schwäbischen geohrfeigt worden zu sein. Sie war bei einem Anruf aus der Heimat ans Handy gegangen und hatte in ihrer Muttersprache geredet. "Sie hatten mir verboten, im Haus Polnisch zu sprechen, sie hatten gesagt, sie wollten das nicht hören."

Weitere Berichte handeln von Türen, die hinter der Pflegeperson immer weit offen stehen mussten – auch zum Badezimmer. Es gibt Schilderungen, dass das Essen für die Pflegekräfte rationiert sei und Türen nachts abgeschlossen seien und die Schlüssel versteckt. "Im Falle eines Feuers kann man nicht entkommen."

Keine RĂĽcksicht auf Alte