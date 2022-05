90 Prozent der Bevölkerung: "Es gibt Rassismus in Deutschland"

Rassistische VorfĂ€lle sind in Deutschland kein RandphĂ€nomen. Rund 45 Prozent der Bevölkerung haben laut einer reprĂ€sentativen Umfrage schon einmal persönlich rassistische VorfĂ€lle beobachtet. Mehr als ein FĂŒnftel der Bevölkerung (etwa 22 Prozent) gibt an, bereits selbst von Rassismus betroffen gewesen zu sein. Das geht aus der Auftaktstudie zu einem neuen Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde und in den nĂ€chsten Jahren fortgeschrieben werden soll. UnabhĂ€ngig vom eigenen Erleben stimmen 90 Prozent der Menschen hierzulande der Aussage "Es gibt Rassismus in Deutschland" zu.