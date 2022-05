In der Wahlkampfveranstaltung am 24. September kurz vor der Bundestagswahl setzte der Bundestagskandidat der "Basis" noch einen drauf: In der Rede bezeichnete er die Zulassung von COVID-19-Impfstoffen in Verbindung mit einem "Endziel" und sprach von einem zweiten Holocaust, wodurch das Schicksal von J├╝dinnen und Juden unter der NS-Herrschaft verharmlost worden sein soll.