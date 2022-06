"Maßstab der allgemeinen Meinung des Mainstreams"

t-online-Leser Matthias Ader kennt und schĂ€tzt die Presse der beiden LĂ€nder, die "Reporter ohne Grenzen" als am freiheitlichsten einstuft: "Da ich in DĂ€nemark lebe und sowohl dĂ€nische als auch norwegische Mediennachrichten verfolge, stelle ich schon bedeutende Unterschiede in der Vermittlung von Nachrichten und in den Kommentaren von Lesern fest. In Deutschland wird in den Medien ungern WidersprĂŒchliches zur geltenden Mainstream-Meinung veröffentlicht, als ob Journalisten Angst vor Konsequenzen haben.

In DĂ€nemark werden vielfĂ€ltige Meinungen öffentlich geĂ€ußert und akzeptiert, ohne die Herausgeber der Artikel und Kommentare persönlich anzugreifen. Es entfaltet sich eine wertvolle Debatte, von der jeder der Beteiligten etwas mitnehmen kann."

Matthias Ader stellt fest: "In skandinavischen LĂ€ndern gibt es ein ausgeprĂ€gtes DemokratieverstĂ€ndnis, was ich speziell bei brisanten Themen in deutschen Talkshows vermisse. Die Themen Covid-19 und jetzt der Krieg in der Ukraine zeigen die Polarisierung in gute Meinung und unpassende Meinung – mit dem Maßstab der allgemeinen Meinung des Mainstreams – deutlich."

"Information und Meinung verschmelzen"

"Meine Erfahrungen in verschiedenen Epochen mit wechselndem Zeitgeist haben mir auch zum Thema Pressefreiheit eine Meinung ermöglicht", erzĂ€hlt t-online-Leser GĂŒnter Bialkowski, Jahrgang 1937. "Unsere Presse, einst von den Alliierten geschenkt oder doch machtvoll aufgedrĂŒckt, hat einen ziemlich großen Einfluss in unserer Gesellschaft. Dieser liegt – gerade noch verfassungsgemĂ€ĂŸ, aber doch mehr durch Herausbildung von Strukturen – ĂŒberwiegend in Privathand.

FĂŒr GĂŒnter Bialkowski ist dies "ein schwelendes gesellschaftliches Problem", wie er Ă€ußert, denn daraus ergĂ€ben sich gewisse Folgerungen. "RentabilitĂ€t, Konzentration und nicht selten zu große NĂ€he zu den Interessen der Wirtschaft zwingen oftmals Verleger und Verlage, vor allem in lĂ€ndlichen Regionen nur eine Tageszeitung zu installieren. Dies wiederum bedeutet fĂŒr den Endverbraucher, das Volk, weniger Wettbewerb, weniger neutrale Information zur Meinungsbildung des Einzelnen!

Dazu kommt hÀufig bei deutschen Journalisten, anders als bei englischen oder amerikanischen Berufskollegen, dass Information und Meinung verschmelzen. Insgesamt wird Pressefreiheit bei uns meist aus der Sicht der Journalisten gesehen."

"Wir haben die Pressefreiheit verwirklicht"

t-online-Leserin Susann Burchardt, die jahrelang in der Medienanalyse gearbeitet hat, ist ĂŒberzeugt davon, "dass wir in Deutschland die Pressefreiheit verwirklicht haben und Tag fĂŒr Tag genießen dĂŒrfen. Auch wenn selbst ich als großer Fan der Pressefreiheit manchmal denke, dass Grenzen ĂŒberschritten werden von den Medienmachern, die den seriösen Rahmen verlassen – wie es bei Zeitungen wie der 'Bild' jeden Tag vorkommt.