Die technischen Tücken des Taurus

Wo auch immer sich die Bundesregierung in der Taurus-Diskussion politisch neu verortet: An gewissen Grundproblemen der Waffe kommt sie nicht vorbei. Da ist zum einen die Diskussion über die hohe Reichweite: Bis zu 500 Kilometer weit soll der Taurus fliegen (die genaue Zahl ist geheim), also deutlich weiter als das, was die Ukraine bisher an westlichen Waffen erhalten hat. In Deutschland löste das bei einigen die Befürchtung aus, die Ukrainer könnten den Taurus in ihrer Verzweiflung auch gegen Moskau einsetzen – und Putin damit zu einer weiteren Eskalation provozieren.