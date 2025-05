Offiziell: Russland steckt hinter Abschuss von MH17

Ermittler konnten aus den Wrackteilen der abgeschossenen Boeing 777-200ER das Flugzeug rekonstruieren (Archivbild). (Quelle: Vitaly Chugin via www.imago-images.de)

Nun hat auch der UN-Luftfahrtsrat bestätigt, was lange klar war: Russland ist für den Abschuss von MH17 über der Ukraine verantwortlich. 298 Unschuldige starben dabei.

Der Luftfahrtrat der Vereinten Nationen, ICAO in Montreal, hat am Montag entschieden, dass Russland für den Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine verantwortlich ist. Das Flugzeug der Malaysian Airlines war am 17. Juli 2014 über der von prorussischen Aktivisten kontrollierten und umkämpften Ostukraine abgeschossen worden. Unter den 298 Toten waren überwiegend Niederländer und Australier.