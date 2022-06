Neuer Anlauf f├╝r bessere Tierhaltung: Landwirtschaftsminister ├ľzdemir will eine verpflichtende Kennzeichnung f├╝r Fleischprodukte einf├╝hren. Doch noch wird in der Ampelkoalition dar├╝ber gestritten.

Cem ├ľzdemir ist Vegetarier ÔÇô doch den Fleischkonsum m├Âchte der Agrarminister den Deutschen nicht verleiden. "Ich will, dass auch morgen noch gutes Fleisch aus Deutschland auf unsere Tische kommt", versichert der Gr├╝nen-Politiker. Nach seiner Einsch├Ątzung hat die landwirtschaftliche Tierhaltung in der Bundesrepublik aber nur dann eine Zukunft, wenn sie sich am Klimaschutz und dem Tierwohl orientiert. Nach mehreren gescheiterten Versuchen nimmt ├ľzdemir deshalb einen neuen Anlauf, um Fleischprodukte in Deutschland mit einer verbindlichen, staatlichen Tierhaltungskennzeichnung auszustatten.