documenta-Skandal: Künstlerkollektiv Taring Padi entschuldigt sich

Nach dem Eklat auf der documenta hat sich das f├╝r das Bild "People's Justice" verantwortliche K├╝nstlerkollektiv Taring Padi entschuldigt. "Wir bedauern zutiefst, in welchem Ausma├č die Bildsprache unserer Arbeit People's Justice so viele Menschen beleidigt hat. Wir entschuldigen uns bei allen Zuschauer*innen und Mitarbeiter*innen der documenta fifteen, der ├ľffentlichkeit in Deutschland und insbesondere der j├╝dischen Gemeinde", schreibt Taring Padi auf der Website der documenta.