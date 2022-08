Umweltministerin Lemke pocht auf Stopp von Oder-Ausbau

Aktualisiert am 29.08.2022 - 07:04 Uhr

Bundesumweltministerin Steffi Lemke pocht angesichts des massiven Fischsterbens auf einen Stopp des Oder-Ausbaus. "Das Ausmaß der Schädigung des wertvollen Ökosystems der Oder ist noch nicht absehbar", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur vor dem Deutsch-Polnischen Umweltrat in Bad Saarow in Brandenburg. Sie und ihre polnische Kollegin Anna Moskwa beraten am Montag über die Ursache und die Folgen der Umweltkatastrophe.