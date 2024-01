CDU-Chef Friedrich Merz lehnt Vergleiche zwischen dem kürzlich bekanntgewordenen Treffen Rechtsradikaler in Potsdam und der Wannseekonferenz der Nationalsozialisten als unhistorisch ab. Über die Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942 schrieb Merz am Sonntag in seinem Newsletter: "Da saßen nicht einige verirrte Geister zusammen, das waren sie auch; aber es waren vor allem die maßgeblichen Verbrecher des SS-Staates, der sich fest in der Hand der Nationalsozialisten befand." Dort sei "die längst begonnene, systematische Vertreibung und Ermordung der Juden in Europa noch einmal beschleunigt" und der Übergang auf die "genozidale Vergasung" beschlossen worden. Merz verwies in diesem Zusammenhang auf das Werk "Weltenbrand" des britischen Historikers Richard Overy.