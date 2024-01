Gegen rechts Am Wochenende soll in über 250 Orten demonstriert werden Von t-online 26.01.2024 - 15:12 Uhr Lesedauer: 1 Min. Demonstration in Schwerin (Archivbild): Am Wochenende sind in über 250 Orten in Deutschland Proteste gegen rechts geplant. (Quelle: Jens Büttner/dpa) News folgen

Tausende Menschen werden am Wochenende erneut auf den Straßen erwartet. Sie demonstrieren gegen rechts – am Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus.

Auch am kommenden Wochenende reißen die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus nicht ab. In ganz Deutschland werden wieder Tausende Menschen auf den Straßen erwartet. Laut dem Bündnis "Zusammen gegen rechts" sind zwischen dem 26. und dem 28. Januar in weit über 250 Orten Demonstrationen geplant.

Am Freitag wollen Menschen in knapp 50 Orten auf die Straße gehen, am Samstag finden laut "Zusammen gegen rechts" über 180 Demonstrationen statt, am Sonntag knapp 60. Die genauen Orte und Zeiten finden Sie bei "Zusammen gegen rechts".

"Correctiv"-Recherchen waren Auslöser für Proteste

Samstag ist zudem der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Zum 79. Mal jährt sich die Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau.