Nach dem Start eines Tiktok-Kanals von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht die Bundesregierung auch beim Messenger-Dienst WhatsApp in die Kommunikationsoffensive.

Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner gab in Berlin den Start eines WhatsApp-Kanals "Bundesregierung" bekannt. "Dort möchten wir zum Beispiel über Entscheidungen und Vorhaben der Bundesregierung informieren", sagte Büchner vor Journalisten. Im ersten Eintrag auf dem neuen Kanal selbst hieß es: "Hier informieren wir euch darüber, woran die Bundesregierung arbeitet, was sie entscheidet – und was sonst politisch wichtig ist. Immer super aktuell und aus erster Hand." Zu dem Kanal gelangen Sie hier.