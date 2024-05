Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat die AfD bei einem Interview im österreichischen Fernsehen mit dem NSA-Propagandaminister Joseph Goebbels verglichen. Daraufhin kündigten mehrere Personen eine Anzeige an. Die Wiener Staatsanwaltschaft prüft nun eine strafrechtliche Relevanz.

"Goebbels hat 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie, denn die habe der NSDAP damals alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen", sagte Esken im Interview in der ORF-Sendung ZiB2. Sie sei daher nicht bereit, "der AfD die Mittel an die Hand zu geben, die Demokratie abzuschaffen".