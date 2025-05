Flugzeug stürzt in Wohnhaus in den USA

Annalena Baerbock scheidet aus dem Amt und tritt bald einen neuen Job in New York an. Ihre Zeit als Außenministerin wurde von Kriegen und Krisen überschattet. Wie veränderte die Grünen-Politikerin die deutsche Außenpolitik?

Sie geht als erste Außenministerin in die deutsche Geschichte ein. Annalena Baerbock übergibt in dieser Woche ihr Amt an ihren Nachfolger Johann Wadephul (CDU). Sie wollte in ihrer Zeit als Ministerin neue Schwerpunkte in der deutschen Außenpolitik setzen. Feministisch, vom Kampf gegen die globale Klimakrise geprägt und insgesamt mehr werteorientiert.

Damit polarisierte sie – auch in der deutschen Öffentlichkeit. Baerbock hatte in Deutschland viele Fürsprecher bis in konservative Kreise hinein. Ihr schlugen in der Öffentlichkeit aber auch mehr Wut, Beleidigungen und Drohungen entgegen als anderen Außenministern vor ihr. Dabei war die 44-Jährige von Beginn der Ampelkoalition eine Getriebene, stand mitten im Krisensturm, in dem auch außenpolitische Ideologien über Bord geworfen werden mussten.

Dann kamen die Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten – und zuletzt stellte auch der Umgang mit US-Präsident Donald Trump andere Themen der Weltpolitik in den Schatten. Die Grünen-Politikerin erlebte einen harten Kampf über ihre gesamte Amtszeit hinweg. Eine Amtszeit, in der sich die politische Architektur der Welt, die deutsche Außenpolitik und auch Baerbock selbst maßgeblich verändert haben.

Lederjacke gegen Hosenanzug

Ins Amt startete Baerbock durchaus mit innenpolitischem Ballast. Im Bundestagswahlkampf 2021 trat sie als erste Kanzlerkandidatin der Grünen an. Für die Partei war es ein historischer Meilenstein: Denn durch die Klimabewegung auf den deutschen Straßen, den innenpolitischen Fokus auf die Klimakrise und die geringen Beliebtheitswerte der Kandidaten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) hatten die Grünen realistische Chancen, das Kanzleramt zu erobern.

Aber Baerbock machte Fehler, und der Druck auf sie wurde immer größer. Sie musste etwa ihr Buch wieder vom Markt nehmen, weil sie Fehler bei Quellenangaben gemacht hatte. Außerdem leistete sie sich Flüchtigkeitsfehler in ihren Reden, gab Einkünfte nicht richtig an und Veränderungen an ihrer öffentlichen Biografie machten Schlagzeilen. Die Grünen wurden daraufhin nur abgeschlagen drittstärkste Kraft – eine verpasste Chance, der Parteikreise noch immer nachtrauern.

Baerbock gilt als machtbewusst und in der Partei bestens vernetzt. Zwar musste sie aufgrund des Wahlergebnisses Robert Habeck im Ampelkabinett den Vortritt lassen, der Vizekanzler wurde. Sie wurde im Dezember 2021 Außenministerin, tauschte die schwarze Lederjacke, die sie gerne bei Wahlkampfauftritten trägt, gegen einen Hosenanzug ein.

Für die Grünen verliefen die Koalitionsverhandlungen durchaus erfolgreich. Baerbock holte sich die Klimaaußenpolitik ins Auswärtige Amt und sollte eine Brücke zu Habecks Wirtschaftsministerium schlagen, das die Transformation Deutschlands zu einem klimaneutralen Land orchestrieren sollte. Allgemein hatten sich die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP zugesichert, sich in den jeweils für sie wichtigen Politikbereichen gestalterische Beinfreiheit zu lassen.

Im Schatten von Putins Krieg

Doch es kam anders. Von Beginn an steckte die Ampel im Krisenmodus, denn kurz nach ihrer Vereidigung ließ Kremlchef Wladimir Putin Truppen an der russisch-ukrainischen Grenze zusammenziehen. Im Februar 2022 startete die russische Armee ihre Vollinvasion in der Ukraine und begann einen Marsch auf Kiew.