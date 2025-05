Pro

Ja. Sie ist das Problem, nicht die Lösung

Als Saskia Esken vor sechs Jahren Parteivorsitzende der SPD wurde und sie keiner so richtig kannte, musste sie sich bei "Anne Will" die Frage gefallen lassen, was sie ihrer Meinung nach an Voraussetzungen mitbringe, um diesem Amt und dieser Führungsaufgabe gewachsen zu sein. Sie sei einige Jahre stellvertretende Vorsitzende eines Landeselternbeirats gewesen, entgegnete sie allen Ernstes. Auf Strecke hat sich gezeigt, was man damals schon ahnen konnte: Das reicht dann doch nicht ganz hin.

Nachdem ihr ursprünglicher Prinzgemahl des neuen Führungsduos, Norbert Walter-Borjans, beiseitegetreten war und Lars Klingbeil aufrückte, war schnell klar, dass es unter zwei formal Gleichen einen Gleicheren geben würde. Klingbeil verfügt über das sanfte Machtbewusstsein einer Planierraupe, deren Walze mit einem Flokati umwickelt ist, aber die Dinge dennoch glatt streicht. Er war es auch als einziger, wie t-online und "Tagesspiegel" im Herbst enthüllten, der Olaf Scholz beizubiegen versuchte, besser nicht noch einmal anzutreten.

Die Arbeitsteilung der beiden war wie folgt: Klingbeil bestellte das Haus, und Esken irrlichterte durch die Talkshows. Bis in ihrer eigenen Partei Stimmen laut wurden, ihr das zu untersagen. Weil ihre Auftritte dort wie Senkblei für die SPD wirkten. Daher ist es auch nur formal richtig, zu sagen, dass beide gleichermaßen für das katastrophale Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl verantwortlich seien. Der Anteil von Saskia Esken ist definitiv höher. Für ein Erstarken der Sozialdemokratie ist es richtig und wichtig, dass sie nicht nur keinen Ministerposten erhält, sondern demnächst auch als Parteivorsitzende abgelöst wird. Weil zugleich Hubertus Heil, von vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als Schutzpatron der Arbeitsscheuen wahrgenommen, von Klingbeil beiseite geschubst wurde, könnten der Sozialdemokratie tatsächlich wieder bessere Zeiten ins Haus stehen.