Hilfslieferungen sinken an Fallschirmen in den Gazastreifen (Archivbild von 2024): Deutschland und Jordanien installieren eine Luftbrücke. (Quelle: Maya Alleruzzo / AP / dpa)

So sieht Philipp Michaelis Friedrich Merz' Luftbrücke als "nicht mehr als Symbolpolitik und Aktionismus" an. Christoph Schwennicke entgegnet: "Es ist dem Bundeskanzler zugutezuhalten, dass er diese Initiative ergriffen hat." Dem Pro & Kontra der beiden t-online-Redakteure folgten zahlreiche Zuschriften, in denen viel Kritik an Israel zu lesen ist.