Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) ist am Mittwoch mit einem abgeklebten Auge unter seiner Brille zur 100. Kabinettssitzung der Ampel-Koalition gekommen. Özdemir musste sich am Dienstag einer länger geplanten Behandlung am rechten Auge unterziehen, in deren Folge das Auge geschützt werden muss, wie ein Ministeriumssprecher auf Anfrage in Berlin mitteilte.