Finanzminister Klingbeil?

Den Titel des Vizekanzlers könnte Pistorius auch in einem anderen Ressort tragen. Der Jurist gilt als politischer Generalist, in Niedersachsen leitete er zehn Jahre lang das Innenministerium. Dem 64-Jährigen werden daher auch andere wichtige Ämter zugetraut, beispielsweise das Finanzministerium oder das Justizministerium .

Einig werden müsste sich Pistorius wohl mit SPD-Chef Lars Klingbeil. Auch dem 47-Jährigen wird Appetit auf einen Platz am Kabinettstisch nachgesagt. Als SPD-Chef hat Klingbeil viel Zeit in internationale Kontakte investiert. Hat sich da jemand für das Außenministerium warmgelaufen? Zutrauen würde sich Klingbeil wohl auch das Finanzministerium. Das strategisch wichtige Ressort dürfte allerdings auch starke Begehrlichkeiten in der Union wecken.