"Das Arbeitsvolumen wird in den kommenden Jahren noch sinken", warnt Veronika Grimm im "Tagesanbruch"-Podcast von t-online. "Dadurch können wir nicht so stark wachsen." Das heißt, in Deutschland werden insgesamt zu wenige Arbeitsstunden geleistet. Das schwächt nicht nur das Wirtschaftswachstum, sondern senkt langfristig auch das Wohlstandsniveau in Deutschland. Ein Grund sei, dass die geburtenstarken Jahrgänge bald in Rente gehen, so die Wirtschaftsweise.