Bis zuletzt hoffte man im Willy-Brandt-Haus auf die Wahlwende. Warum zündete die SPD-Kampagne Ihrer Ansicht nach nicht?

Neulich habe ich in einer SPD-Chatgruppe gefragt, wofür und für was die SPD eigentlich Wahlkampf macht. Außer einem Hinweis auf das Wahlprogramm habe ich keine Antwort bekommen. Das war symptomatisch für das Gefühl vieler in der SPD. Sie fragten sich: Was sind die Themen, die die SPD im Wahlkampf priorisiert und offensiv vertritt?

Die SPD hat sich für stabile Renten, gerechte Löhne, sichere Industriearbeitsplätze stark gemacht. Zählt das nicht?

Die SPD muss in der Lage sein, eigenständig Themen zu setzen und damit Debatten auszulösen. In allen Themen war die SPD reaktiv. Auch die Ästhetik der Kampagne war von vorvorgestern. Die Plakatmotive mit den Deutschlandflaggen erinnerten an die Kampagne von Helmut Kohl. Damit erreicht man heute niemanden.

Ist die SPD noch eine Volkspartei?

In manchen Bundesländern haben wir gerade noch zehn Prozent plus erreicht. Selbst im Ruhrgebiet wird die AfD immer stärker. Eine Volkspartei muss nicht nur die gesamte Bandbreite an Themen abdecken, sie muss auch eine soziale und regionale Verankerung haben. Das erodiert gerade mit enormer Geschwindigkeit. Die SPD-Fraktion im Bundestag hat 100 Abgeordnete weniger, das sind 100 weniger Personen, die in der Fläche vorhanden sind. Mit 16 Prozent Stimmanteil erhält die SPD auch weniger Mittel aus der Parteienfinanzierung, was bedeutet, dass wir Parteiarbeit an vielen Orten einstellen müssen.

Hat Lars Klingbeil das Zeug dazu, die SPD aus der Krise führen?

Die SPD braucht ein politisches und organisatorisches Godesberg. Das ist nicht allein die Aufgabe einer einzelnen Person. Sondern von allen Führungsgremien, Gliederungen und Ebenen der Partei. Handlungsfähigkeit darf Zukunftsfähigkeit nicht ersetzen.

Wie genau soll das gehen?

Es muss ein Erneuerungsprozess eingeläutet werden, bei dem wir uns inhaltlich, programmatisch und organisatorisch neu erfinden. Wir müssen uns fragen, wie wir neue Mitglieder gewinnen und wie wir wieder eine Partei werden, die intellektuell und kulturell spannend ist, und die Debatten anstößt.