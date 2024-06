Bei einer Spendenaktion für den ermordeten Polizisten in Mannheim sind in kurzer Zeit über 200.000 Euro zusammengekommen. Das Bündnis der Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaften Blumberg e. V. hatte auf der Plattform Gofundme zu der Spende aufgerufen.

Nachdem der Aufruf ursprünglich mit einem Spendenziel von 20.000 Euro gestartet war, wurden in kürzester Zeit 100.000 Euro gespendet. Daraufhin korrigierte das Bündnis den Spendenzweck. So habe man sich entschieden, "weitere Spendeneingänge auch für ähnlich gelagerte Fälle innerhalb unserer Polizeifamilie" zu nutzen. Diesem Ziel sei man als gemeinnütziger und eingetragener Verein verpflichtet.

Polizist stirbt nach Angriff

Der Spendenaufruf war am Sonntagmittag erstellt worden, als der Polizist noch am Leben war. Weniger als 24 Stunden später hatten bereits über 10.000 Menschen eine Summe von über 220.000 Euro gespendet.

Bei dem Angriff hatte ein 25-Jähriger am vergangenen Freitagvormittag auf dem Marktplatz in der Innenstadt bei einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) sechs Männer verletzt, darunter den Polizisten. Der 29-Jährige erlag am Sonntagnachmittag seinen Verletzungen. Der Angreifer mit afghanischer Staatsbürgerschaft hatte dem Beamten mehrmals in den Kopfbereich gestochen.