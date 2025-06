Den Haag und das Prinzip "Fünf für Fünf"

Deutschland und die anderen Nato-Allierten müssten alles daran setzen, die einseitige Abhängigkeit von den USA in den kommenden Jahren Schritt für Schritt systematisch so zu reduzieren, dass Europa sich selbst verteidigen könne.

Die Nato-Staaten hatten in der Vorwoche auf dem Gipfel in Den Haag das Prinzip "Fünf für Fünf" beschlossen. Die Bündnis-Länder sagen zu, bis 2035 fünf Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftskraft in Verteidigung zu investieren. Im Gegensatz bekannte sich US-Präsident Donald Trump Artikel 5 der Nato-Charta, der Beistandspflicht. Eine Sicherheitsgarantie.

Kritik an Pistorius' Kommunikation

Die Situation, von US-Präsident Trump außenpolitisch an die Seite gedrängt worden zu sein, schmerze ihn persönlich sehr, sagte Ischinger weiter. "Der Kleinst-Staat Katar am Golf hat im Augenblick mehr Gewicht als 450 Millionen Europäer." Dies sei jedoch "nicht die Schuld von Trump oder irgendwem sonst, sondern das ist ausschließlich die Schuld von uns Europäern selbst", sagte Ischinger mit Verweis auf die uneinheitliche Haltung der EU.

"Dass wir jüngst auf dem Nato-Gipfel die Führungsfigur Trump so umgarnen mussten, ist, wenn man es selbstkritisch beachtet, auch ein gewisses Zeichen europäischer Schwäche und ein Zeichen für das Fehlen einer klaren, einheitlichen europäischen Stimme", betonte Ischinger. "So macht man eben in Washington, in Moskau oder in Peking keinen Eindruck." Er hoffe sehr, dass die Bundesregierung dieses Ziel "mit großer Intensität in den kommenden Monaten anpackt".