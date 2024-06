Videotranskript lesen

In Mannheim ist es erneut zu einem Messerangriff gekommen.

Das Opfer ist ein Kommunalwahlkandidat der AfD.

Aufnahmen sollen zeigen, wie der Politiker sich dem mutmaßlichen Täter nähert und versucht, ihn zu stellen.

Der 25-jährige Tatverdächtige soll zuvor Wahlplakate der AfD beschädigt haben.

Dann entsteht ein Handgemenge und das Video bricht ab.

Der mutmaßliche Täter wurde noch am Abend widerstandslos festgenommen.

Die Aufnahmen kursieren auf X.

Die Tat soll sich am Dienstagabend ereignet haben.

Gemäß Angaben der Polizei habe der Politiker Schnittverletzungen an Ohr und Bauch davongetragen.

Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte, dass der Tatverdächtige den AfD-Politiker bei dem Angriff erkannt hat.

Bei dem Tatverdächtigen gebe es deutliche Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.