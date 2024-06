Aktualisiert am 06.06.2024 - 11:27 Uhr

Aktualisiert am 06.06.2024 - 11:27 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In Bayern

Vor der bayrischen Landtagswahl hat ein Mann einen Abgeordneten der Grünen mehrfach am Wahlstand beleidigt. Das Urteil: eine Geldstrafe.

Das Amtsgericht Augsburg hat einen 34 Jahre alten Mann wegen Beleidigung eines Landtagsabgeordneten der bayerischen Grünen verurteilt. Im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl im vergangenen Jahr beleidigte der Angeklagte nach dem am Donnerstag rechtskräftig verkündeten Urteil den Grünen-Politiker Cemal Bozoglu wiederholt an seinem Wahlstand. Das Gericht sah drei Fälle der Beleidigung als erwiesen an.