Elon Musk legt sich mit Donald Trump und den Republikanern an. Der Unternehmer will eine eigene Partei gründen.

Das Online-Voting auf X hatte am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, eine Mehrheit von rund 65 Prozent für eine neue politische Bewegung ergeben. So rief Musk am Samstag die Amerika-Partei ins Leben. Musk schrieb, die neue Partei, die initiiert worden sei, werde den US-Bürgern "ihre Freiheit zurückgeben". Wenn das Land durch Verschwendung und Bestechung in den Bankrott getrieben werde, "leben wir in einem Einparteiensystem, nicht in einer Demokratie".