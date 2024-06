Rheinland-Pfalz: Ministerpräsidentin Malu Dreyer tritt zurück

Aktualisiert am 19.06.2024 - 11:02 Uhr

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, kündigt ihren Rücktritt an. Ihr Nachfolger steht bereits fest.

Dreyer wird den Medienberichten zufolge ihren Rücktritt am Vormittag in der SPD-Landtagsfraktion bekannt geben, gefolgt von einer Pressekonferenz am Nachmittag.