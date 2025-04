League of Angels - das Spiel der Engel

Es ist ein krachender Rückschlag für Elon Musk und Donald Trump: Trotz Millionen-Spenden verlor der konservative Kandidat Brad Schimel die Richterwahl für den Obersten Gerichtshof von Wisconsin. Ist damit die US-Demokratie gerettet?

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Mit einem aufsehenerregenden Wahlergebnis hat die demokratisch unterstützte Kandidatin Susan Crawford die Wahl zum Obersten Gerichtshof im US-Bundesstaat Wisconsin gewonnen. Die 60-Jährige setzte sich deutlich gegen den konservativen Kandidaten Brad Schimel durch und sichert damit die liberale Mehrheit am höchsten Gericht des wichtigen Swing States.

Diese Wahl markiert die erste bedeutende politische Niederlage für US-Präsident Donald Trump seit seinem Amtsantritt vor mehr als zwei Monaten. Das Ergebnis ist zugleich ein spektakulärer Rückschlag für den reichsten Mann der Welt, Elon Musk.

Selten war ein Versuch, demokratische Prozesse mit schierem finanziellen Aufwand zu beeinflussen, so offensichtlich wie Musks jüngstes Engagement in Wisconsin. Der Tesla-CEO, Eigentümer von X (vormals Twitter) und Trumps Chefbeauftragter für den radikalen Rückbau des Regierungsapparats, investierte mehr als 20 Millionen Dollar, um den konservativen Kandidaten Schimel zu unterstützen.

In der Folge machte Musks Engagement die Wahl zur teuersten Justizwahl in der US-Geschichte, mit insgesamt über 81 Millionen Dollar an Wahlkampfausgaben.

Meinungsmache mit Millionen

Immense Spendensummen im Wahlkampf gehören in den USA schon lange zur Realität. Musks Wirken in Wisconsin ging aber weit über bis dahin übliche Wahlkampfspenden hinaus, gerade für eine Richterwahl. Seine politische Aktionsgruppe "America PAC" bot registrierten Wählern 100 Dollar an für ihre Kontaktdaten und Unterschriften auf einer Petition gegen "aktivistische Richter".

Es sollten also gegen Bezahlung bestimmte Wählergruppen mobilisiert werden. Das Kalkül dahinter: Wer sich für 100 Dollar als republikanischer Wähler registrieren lässt und die Petition unterschreibt, wird auch für den konservativen Richter Brad Schimel stimmen. Ohne den finanziellen Anreiz für das Unterschreiben der Petition wäre der Wähler womöglich zu Hause geblieben.

Noch problematischer: Musk überreichte kurz vor der Wahl persönlich zwei Schecks über jeweils eine Million Dollar an ausgewählte Unterstützer seiner Petition. Dabei handelte es sich um Personen, die sich in der Wähleranwerbung als besonders hartnäckig erwiesen hatten. Dieses Vorgehen erinnerte nicht nur an Musks Aktionen im Bundesstaat Pennsylvania während Trumps jüngstem Präsidentschaftswahlkampf, es warf auch ähnliche rechtliche Bedenken auf und wurde vom demokratischen Generalstaatsanwalt Wisconsins als potenziell illegal eingestuft.

Eigeninteressen hinter politischem Engagement

Musks massives finanzielles Engagement scheint nicht allein ideologisch motiviert gewesen zu sein. Seine Firma Tesla führt derzeit eine Klage gegen den Staat Wisconsin wegen eines Gesetzes, das es Autoherstellern verbietet, eigene Verkaufsstellen zu betreiben. Ein konservativ kontrollierter Oberster Gerichtshof hätte den Ausgang dieses Verfahrens möglicherweise begünstigt.

Zudem hatte Musk öffentlich argumentiert, dass die Wahl entscheidend für die Neueinteilung der Kongresswahlbezirke in Wisconsin sei, welche bei den kommenden Zwischenwahlen in den USA die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus sichern könne.

Eine Niederlage mit Signalwirkung

Dass Susan Crawford nun trotz der Musk-Millionen gewonnen hat, sendet in der aktuellen politischen Landschaft der USA ein starkes Signal. Ihr Sieg zeigt, dass selbst in einer Ära ungebremster Wahlkampffinanzierung durch Superreiche der direkte "Kauf" von Wahlen nicht ohne Weiteres möglich ist. Die Wählerinnen und Wähler von Wisconsin haben demonstriert, dass sie sich gegen den unverhohlenen Versuch wehren können, demokratische Prozesse mit Finanzmacht zu untergraben.