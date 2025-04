Ein Rechtsextremist mit Verbindungen zu einem verurteilten Terroristen arbeitet nun im Europaparlament. Zuletzt waren Zweifel an seiner Wahl in einen Gemeinderat öffentlich geworden.

Tischer war 2017 im Zuge des Verfahrens gegen den Bundeswehrsoldaten Franco A. als Mitbeschuldigter in Untersuchungshaft genommen worden, weil er damals enge Verbindungen zu ihm unterhielt. A. wurde später unter anderem wegen Planung einer schweren staatsgefährdenden Straftat verurteilt. Er wollte demnach Anschläge auf hochrangige Politiker verüben, um einen Umsturz in Deutschland herbeizuführen. Ein Tatverdacht gegen Tischer hingegen erhärtete sich nicht, die Ermittlungen wurden 2018 eingestellt.

Franco A. weiter in Haft

Nichtsdestotrotz stuften der Militärische Abschirmdienst (MAD) und das Bundesamt für Verfassungsschutz den damaligen Soldaten Tischer damals aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Jungen Alternative als Rechtsextremist ein. In einem Rechtsstreit Tischers mit der Zeitung "taz" bezeichnete das Oberlandesgericht Köln diese Einstufung 2020 als "unstreitig zutreffend". Die "taz" hatte damals berichtet, dass Tischer im Bundestag für den AfD-Abgeordneten Jan Nolte arbeitete.

Zweifel an Tischers Kandidatur

Auch Tischer selbst war zuletzt wieder in die Schlagzeilen geraten: Grund waren Zweifel an seiner Kandidatur bei den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt für die dort durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD. Kurz vor der Wahl im Juli 2024 hatte er seinen Wohnsitz in der Gemeinde Möser in der Nähe von Magdeburg angemeldet, wo er laut Berichterstattung des MDR bis dahin als unbekannt galt.