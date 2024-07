Der Linken-Abgeordnete Sören Pellmann konnte wohl nicht in die Ukraine einreisen. Die Bundesregierung will den Fall "mit Nachdruck" aufklären. Es ist das erste Mal, dass ein Bundestagsabgeordneter nicht einreisen durfte.

Die Bundesregierung will sich um eine Aufklärung der verweigerten Einreise des Linken-Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann in die Ukraine einsetzen. "Wir nehmen das sehr ernst und bemühen uns um Aufklärung", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Dazu sei die Bundesregierung "mit Nachdruck" im Gespräch mit den ukrainischen Behörden. Dabei gehe es darum, mögliche Gründe für die von der Ukraine verweigerte Einreise zu erfahren.