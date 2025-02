Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Während die Münchner Sicherheitskonferenz über den Schutz vor Russland debattiert, verfolgt der US-Vizepräsident eine andere Agenda. J. D. Vance warnte nicht vor äußeren Feinden, sondern drohte den Europäern.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist seit Jahrzehnten eine Veranstaltung, bei der über externe Bedrohungen und die kollektive Verteidigung dagegen diskutiert wird. Doch ausgerechnet dort, kurz vor dem dritten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, hielt der US-Vizepräsident J. D. Vance eine Rede, die diese größte Gefahr seit dem Zweiten Weltkrieg ignorierte.

Die Rede von J. D. Vance platzierte damit nichts weniger als eine politische Bombe, mitten in einen Raum von Verbündeten. Während europäische Staats- und Regierungschefs hofften, die USA würden sich zur Sicherheit Europas äußern, weigerte sich der Vizepräsident, externe Bedrohungen überhaupt zu thematisieren.

Video | US-Vizepräsident Vance teilt bei Rede in München gegen Europa aus Player wird geladen Quelle: reuters

Stattdessen konzentrierte sich Vance fast ausschließlich auf das, was er als "Bedrohungen von innen" bezeichnete. In Ton und Inhalt entsprach dies genau dem, was Donald Trump und J. D. Vance in den USA seit Monaten propagieren: einen erbitterten Kampf gegen politische Gegner und demokratische Institutionen. Und diesen Kampf trägt er jetzt nach Europa.

Eine Provokation der US-Regierung

Trumps Vizepräsident begann seine Rede mit einigen schmeichelnden Worten für die Gastfreundlichkeit der Deutschen, brachte seine Anerkennung der Bedeutung der Konferenz zum Ausdruck und sprach auch sein Beileid für das Attentat in München vom Vortag aus. Doch dann wechselte er schnell zu seinem eigentlichen Thema.

"Die Bedrohung, die mir in Bezug auf Europa am meisten Sorgen bereitet, ist nicht Russland, nicht China, und nicht irgendein anderer externer Akteur", sagte Vance. Was ihm stattdessen Sorgen bereite, sei "die Bedrohung von innen, der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte, Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt."

Exklusiv: Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann im Podcast:

Loading... Embed

Diese Erklärung war nicht nur unerwartet, sondern eine nie dagewesene Provokation. Mitten in einem Krieg auf europäischem Boden wies der zweithöchste Vertreter der US-Regierung Russland und China als primäre Bedrohungen zurück. Stattdessen konzentrierte er sich durchweg auf interne politische Entwicklungen in Europa und insbesondere in Deutschland, wo in wenigen Tagen die Bundestagswahl stattfindet.

Einmischung in die europäische und deutsche Demokratie

J. D. Vance nutzte damit die Münchner Sicherheitskonferenz, um sich in den demokratischen Prozess von einem der wichtigsten Verbündeten der USA einzumischen, etwas, das es bis dahin noch nie gegeben hat. Er verwies auf angeblich wachsende autoritäre Tendenzen bei europäischen Regierungen und suggerierte, dass Europa sich in Richtung einer repressiven Politik bewege.

Er verdrehte dabei konsequent die Fakten: Etwa wenn er behauptete, mit "hässlichen Begriffen aus der Sowjetzeit" würden in Europa Worte wie "Misinformation" und "Desinformation" verwendet. In den USA dagegen werde befürchtet, dass sich dahinter in Wahrheit "fest verwurzelte Interessen verstecken", um alternative Meinungen zu unterdrücken, um damit letztlich sogar Wahlen zu manipulieren.