Es sind skurrile Bilder – nackte Hippies zwischen vermummten Polizisten.

Hier wollte die sogenannte “Rainbow Family” zum Vollmond nackt um ein Lagerfeuer tanzen und für Weltfrieden meditieren.

Rund 1.500 Menschen aus aller Welt sollen sich in dem Waldgebiet im Harz versammelt haben.

Doch das Ritualfeuer konnte nicht stattfinden – die Polizei löste das illegale Camp in dem Landschaftsschutzgebiet auf.

Die größte Sorge der Behörden: Brandgefahr. Die Camper würden sich nicht an das Rauchverbot halten, teilte der Landkreis Goslar mit.

Polizisten bildeten einen Schutzkreis um die Feuerstelle, um ein erneutes Anzünden zu verhindern.

Wild parkende Autos würden zudem Rettungswege blockieren und seien teilweise abgeschleppt worden.

Viele der Camper verließen das illegale Zeltlager freiwillig.

Doch bei einigen stößt der Polizeieinsatz auf wenig Verständnis – im nahegelegenen Clausthal-Zellerfeld wurde gegen die Auflösung protestiert:

“Ich finde, das, was durchgeführt wurde, die Menschen aus dem Wald zu jagen, steht in keinem Verhältnis. Es ist nicht die Verhältnismäßigkeit.”

“(...) und ganz besonders spontan deswegen, weil sogar die Friedensmeditation gestört wurde. Und das wird ein ganz schlechtes Omen für uns hier im Harz geben und das wäre nicht nötig.”

“Außerdem ist es schwierig, den Löwenmond zu feiern, das macht auch mein Maskottchen hier sehr traurig.”

Die Treffen der “Rainbow Family” finden in der Regel jährlich statt, meist unter freiem Himmel an einem abgelegenen Ort.

Es gibt keinen offiziellen Organisator, sondern nur sogenannte “Scouts”, die einen geeigneten Ort auswählen.

Das Fehlen eines Ansprechpartners für diese Veranstaltungen hat in den USA bereits zu Konflikten mit den Behörden geführt.