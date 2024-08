Videotranskript lesen

Dieses Video soll den mutmaßlichen Attentäter von Solingen zeigen. Veröffentlicht hat das Bekennervideo die Terrororganisation IS.

Wann das Video aufgenommen wurde und ob es sich bei dem darin gezeigten Mann um den Täter handelt, konnte zunächst nicht überprüft werden.

Mit dem Video reklamiert der sogenannte Islamische Staat die Tat für sich.

Am Freitag waren bei dem Fest in Solingen drei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden.

Nach der Messerattacke sitzt ein 26-jähriger Syrer in Untersuchungshaft.

Gegen ihn erging Haftbefehl wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrororganisation „Islamischer Staat“ und wegen Mordes.