Fast 50 Prozent in einem Kreis Sachsen: In diesen Wahlkreisen überraschten AfD und BSW Von t-online , jaf 02.09.2024 - 08:22 Uhr Lesedauer: 2 Min. AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban und BSW-Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann: Die Parteien schnitten in manchen Wahlkreisen besonders gut ab. (Quelle: Uwe Meinhold (dts Nachrichtenagentur)/Robert Michael (dpa)/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Die Landtagswahl in Sachsen zeigt ein deutliches Bild: Die AfD und das BSW haben großen Zuspruch erfahren, die CDU holte aber die meisten Stimmen. Doch mancherorts zeigt sich ein anderes Bild.

Die AfD und das BSW haben bei der Landtagswahl deutliche Zugewinne eingefahren. In zahlreichen Wahlkreisen lag die AfD vorne, das BSW erreichte fast überall auch ohne Direktkandidaten zweistellige Ergebnisse. In manchen Wahlkreisen schnitten die Parteien allerdings besonders gut ab, in anderen war die Zustimmung gering.

Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich vor allem in den Großstädten Leipzig und Dresden. So gewann die Linke die beiden Wahlkreise Leipzig 1 und 4 und durchbrach die Dominanz von AfD und CDU. Hier erhielten die AfD-Kandidaten lediglich 10,8 und 13,2 Prozent. Im Wahlkreis Leipzig 6 gewannen dagegen die Grünen, hier kam die AfD auf 13 Prozent.

Loading... Embed

Auch in Dresden gewannen die Grünen ein Direktmandat, im dortigen Wahlkreis 2 kam die AfD auf 13,3 Prozent. Überhaupt fällt auf, dass die AfD in den drei größten Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz kein einziges Direktmandat gewinnen konnte.

In einem Wahlkreis holte die AfD fast 50 Prozent

Dafür schnitten die AfD in anderen ländlicheren Kreisen umso besser ab und erreichte Ergebnisse deutlich über 40 Prozent. Im Stimmkreis Bautzen 1 holte AfD-Kandidat Frank Peschel mit 49,1 Prozent fast die Hälfte aller Stimmen, im Wahlkreis Meißen 2 waren es 47,5 Prozent und im Erzgebirge 3 es noch 46,5 Prozent.

Das BSW trat derweil nur in vereinzelten Wahlkreisen mit einem Direktkandidaten an, erreichte bei den Zweitstimmen aber fast überall Ergebnisse über zehn Prozent. Dabei erhielt die junge Partei sowohl auf dem Land als auch in der Stadt ähnliche Zustimmungswerte. Im Stimmkreis Chemnitz 3 holte das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 15,7 Prozent der Stimmen das stärkste Ergebnis, in Chemnitz 2 noch 15,1 Prozent.