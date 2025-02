Hier holte die AfD fast 50 Prozent der Stimmen

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Kräfteverhältnisse im Bundestag stehen fest. Klar ist nun auch, wer über die Direktmandate in den Bundestag einzieht. Manche Promis verfehlten den Sieg in ihrem Wahlkreis.

Bis tief in die Nacht wurden in ganz Deutschland noch Stimmen ausgezählt, gegen 1.45 Uhr stand das vorläufige amtliche Endergebnis fest. Dann war auch klar, wie in jedem der 299 Wahlkreise abgestimmt wurde. Dabei gab es mehrere Überraschungen und interessante Werte. t-online gibt einen Überblick.

Zwei Silberlocken erfolgreich

Ein großer Gewinner der Bundestagswahl ist die Linke. Im vergangenen Herbst hatte sie noch die Mission Silberlocke ausgerufen, um mit Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch drei Direktmandate zu gewinnen und über die Grundmandatsklausel auch mit weniger als fünf Prozent in den Bundestag einzuziehen. Nun zeigt sich, dass die Partei mit 8,8 Prozent deutlich den Einzug in den Bundestag geschafft hat – und darüber hinaus gleich sechs Direktmandate gewann.

Vier davon gewann die Partei in Berlin. Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner gewann in Lichtenberg, Ferat Koçak in Neukölln und Pascal Meiser in Kreuzberg. Zudem war "Silberlocke" Gregor Gysi in Treptow-Köpenick erfolgreich. Auch Bodo Ramelow gewann wie erhofft seinen Wahlkreis Erfurt – Weimar – Weimarer Land II. Der sechste Sieger war Sören Pellmann (Leipzig II), der bereits bei der vergangenen Wahl dort erfolgreich war. Eine der Silberlocken scheiterte allerdings in seinem Wahlkreis. Dietmar Bartsch unterlag der AfD-Kandidatin Steffi Burmeister. In Rostock – Landkreis Rostock II holte der Linke 25,6 Prozent der Stimmen, die AfD-Siegerin 26,8 Prozent.

Auffällig war zudem, dass die Linke nicht nur bei den Direktmandaten Wahlkreiserfolge erzielte, sondern auch bei den Zweitstimmen. Neben Leipzig, Berlin-Neukölln, Kreuzberg, Lichtenberg und Treptow-Köpenick war die Partei auch in Pankow und Berlin-Mitte stärkste Kraft, obwohl die Direktmandate dort an die Grünen gingen.

AfD in zahlreichen Kreisen über 46 Prozent

Auch die AfD feierte in vielen Wahlkreisen bisher nie dagewesene Erfolge. Erstmals war sie auch in zwei westdeutschen Wahlkreisen stärkste Partei bei den Zweitstimmen: in Gelsenkirchen (24,7 Prozent) und Kaiserslautern (25,9 Prozent). Zudem kam sie erstmals in allen Wahlkreisen über die Fünfprozenthürde, am schlechtesten schnitt sie in Köln II ab, wo sie 6,3 Prozent holte.

Die AfD errang darüber hinaus auch das beste Wahlkreisergebnis aller Parteien. Im Wahlkreis Görlitz kam sie auf 46,7 Prozent der Zweitstimmen, Parteichef Tino Chrupalla holte bei den Erststimmen sogar 48,9 Prozent. Das Ergebnis war insbesondere in Sachsen aber kein Ausreißer. Auch in den Wahlkreisen Erzgebirgskreis I, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Vogtlandkreis, Zwickau und Bautzen I holte die AfD mindestens 46 Prozent der Stimmen. Zum Vergleich: Das stärkste Ergebnis einer anderen Partei hatte die CDU im Hochsauerlandkreis, der Heimat von Parteichef Friedrich Merz, wo sie 43,6 Prozent der Stimmen holte.

Weidel verliert ihren Wahlkreis deutlich

Persönlich lief es für Merz dort noch besser. Er holte 47,7 Prozent der Stimmen und distanzierte SPD-Mann Dirk Wiese um 26,3 Prozentpunkte. Auch Kanzler Olaf Scholz gewann seinen Wahlkreis, wenn auch deutlich knapper. In Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II versammelte er 21,8 Prozent der Stimmen auf sich, CDU-Frau Tabea Gutschmidt kam auf 20,6 Prozent. Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock holte im selben Wahlkreis ein Ergebnis von 15,9 Prozent. Die meisten Zweitstimmen entfielen hier allerdings auf die CDU.

Derweil verpasste der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck das Direktmandat. Petra Nicolaisen von der CDU holte sich den Wahlkreis um Flensburg mit 26,5 Prozent. Habeck lag 3,9 Prozentpunkte dahinter. Auch die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel war in ihrem Bodensee-Wahlkreis nicht erfolgreich. Sie holte 20,4 Prozent, Sieger Volker Mayer-Lay (CDU) 40 Prozent.