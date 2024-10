In sechs Bundesländern hatte es im September Durchsuchungen gegeben. In Nordrhein-Westfalen gab es nach Informationen aus Sicherheitskreisen Durchsuchungen in Minden und Neuss. Außerdem schlugen die Ermittler in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein zu. Sechs Verdächtige kamen in Untersuchungshaft.